Суд в Ростове рассмотрит требование «Райффайзенбанка» на 1,2 млрд руб. к банкроту «Перспектива»
Арбитражный суд Ростовской области назначил на 28 октября 2026 года судебное заседание для разрешения вопроса о включении в реестр требований кредиторов задолженности перед АО «Райффайзенбанк» в размере 1,27 млрд руб. от компании ООО «Перспектива». Об этом говорится в определении суда.
Необходимость дополнительного разбирательства возникла из-за технической ошибки в предыдущем акте. Ранее, 7 октября 2026 года, суд без проведения заседания включил требования банка в реестр, однако в резолютивной части не было разрешено второе требование по договору поручительства.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Перспектива» зарегистрировано в 2010 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Уставный капитал компании составляет 25 тысяч рублей. Учредитель — Наталья Родина. Выручка компании за 2025 год составила 3,96 млрд рублей, прибыль — 86,98 млн рублей.
Согласно материалам дела, общая сумма претензий банка по двум договорам поручительства составляет более 3,2 млрд рублей. В рамках данного спора на 1,27 млрд руб. заявлены: сумма просроченного основного долга — 1 млрд рублей; сумма процентов за пользование кредитом — 53,34 млн рублей.
Также банк требует взыскать с ООО «Перспектива» расходы по оплате госпошлины в размере 5 млн руб.
Арбитражный суд Ростовской области ввел наблюдение в отношении ООО «Перспектива» по иску ББР Банка на 1 млрд рублей в июле 2026 года.
Основанием для иска послужил дефолт по кредитному договору. В мае 2025 года ББР Банк открыл заемщику — компании «Форте Хоум ГМБХ» — возобновляемую кредитную линию на 1 млрд рублей. Обязательства по кредиту были обеспечены договором поручительства, заключенным с ООО «Перспектива». Денежные средства в размере 1 млрд рублей были зачислены 20 мая 2025 года, однако в установленный срок (до 14 ноября 2025 года) они не были возвращены. Просрочка по основному долгу составила более трех месяцев.
Суд установил, что требования кредитора соответствуют условиям закона о банкротстве: сумма превышает 2 млн рублей, а обязательства не исполнены более трех месяцев. Требование банка в размере 1 млрд рублей основного долга включено в третью очередь реестра требований кредиторов. Судебные расходы по уплате госпошлины в размере 2,83 млн рублей также подлежат взысканию с должника.
Временным управляющим утвержден Егор Журавлев из Ассоциации СРО ОАУ «Лидер».