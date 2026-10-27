Суд в Ростове рассмотрит требование «Райффайзенбанка» на 1,2 млрд руб. к банкроту «Перспектива»

Основанием для иска послужил дефолт по кредитному договору. В мае 2025 года ББР Банк открыл заемщику — компании «Форте Хоум ГМБХ» — возобновляемую кредитную линию на 1 млрд рублей. Обязательства по кредиту были обеспечены договором поручительства, заключенным с ООО «Перспектива». Денежные средства в размере 1 млрд рублей были зачислены 20 мая 2025 года, однако в установленный срок (до 14 ноября 2025 года) они не были возвращены. Просрочка по основному долгу составила более трех месяцев.