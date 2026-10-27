В Новгородской области мужчину обвинили в реабилитации нацизма и призывах к терроризму
В Новгородской области местному жителю предъявили обвинение в реабилитации нацизма и публичных призывах к террористической деятельности. Мужчину заключили под стражу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.
По версии следствия, в период с 2011 по 2026 год обвиняемый размещал в интернете материалы, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала. Кроме того, в мае 2026 года он, как полагает следствие, публиковал комментарии с призывами к осуществлению террористической деятельности.
Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ России по Новгородской области. Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.