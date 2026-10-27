В Новгородской области мужчину обвинили в реабилитации нацизма и призывах к терроризму

По версии следствия, в период с 2011 по 2026 год обвиняемый размещал в интернете материалы, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала. Кроме того, в мае 2026 года он, как полагает следствие, публиковал комментарии с призывами к осуществлению террористической деятельности.