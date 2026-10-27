В Коми обустроят 101 ледовую переправу
В Республике Коми в этом зимнем сезоне планируют обустроить 101 ледовую переправу: 99 автомобильных и две пешеходные. Об этом сообщили в правительстве региона.
Отдельно власти обсудили ситуацию в Сыктывкаре, где жители переходят Сысолу по протоптанной тропе напротив гостиницы «Югор», чтобы попасть в Заречье. Организовать там официальную пешеходную переправу небезопасно из-за постоянно образующихся промоин. На месте установлен знак, запрещающий проход.
Власти Сыктывкара попросили рассмотреть возможные варианты организации безопасного перехода через реку. Если найти решение не удастся, необходимо принять меры, чтобы люди не выходили на лед в этом месте.