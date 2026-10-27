Экспорт халяль-продукции из Татарстана за девять месяцев составил $35 млн

За девять месяцев 2026 года Татарстан поставил на зарубежные рынки халяль-продукции на сумму более $35 млн. Об этом заявил председатель Госсовета республики Фарид Абдулганиев на заседании совета директоров Института стандартизации и метрологии Организации исламского сотрудничества (SMIIC).