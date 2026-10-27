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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга-Урал

Экспорт халяль-продукции из Татарстана за девять месяцев составил $35 млн

В прошлом году объем ее экспорта достиг $45 млн
За девять месяцев 2026 года Татарстан поставил на зарубежные рынки халяль-продукции на сумму более $35 млн. Об этом заявил председатель Госсовета республики Фарид Абдулганиев на заседании совета директоров Института стандартизации и метрологии Организации исламского сотрудничества (SMIIC).
Экспорт халяль-продукции из Татарстана за девять месяцев составил $35 млн

Экспорт халяль-продукции из Татарстана за девять месяцев составил $35 млн

Марина Молдавская / Коммерсантъ

По словам Фарида Абдулганиева, халяль-индустрия стала одним из значимых направлений экономики Татарстана. Она также способствует укреплению доверия между производителями и потребителями и развитию связей России со странами исламского мира.
Сегодня в республике работают свыше 150 предприятий, выпускающих продукцию по стандартам «халяль». В прошлом году объем ее экспорта вырос втрое и достиг $45 млн.
Влас Северин