Иран и страны Мекканского оборонного альянса провели переговоры в Тегеране
Переговоры между представителями Ирана, с одной стороны, и Саудовской Аравии, Пакистана и Турции, в другой, была организована секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Центральными темами встречи помимо общего анализа ситуации и обсуждения перспективы нового обмена ударами между США и Ираном стало обострение в Йемене.
Как утверждают израильские источники, в ходе контактов Саудовская Аравия попросила Иран передать йеменским хуситам $1 млрд наличными в обмен на прекращение огня. Эти средства были привезены в Тегеран на борту саудовского военно-транспортного самолета.