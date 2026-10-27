Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №199

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Лента новостей

Иран и страны Мекканского оборонного альянса провели переговоры в Тегеране

Переговоры между представителями Ирана, с одной стороны, и Саудовской Аравии, Пакистана и Турции, в другой, была организована секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Центральными темами встречи помимо общего анализа ситуации и обсуждения перспективы нового обмена ударами между США и Ираном стало обострение в Йемене.
Как утверждают израильские источники, в ходе контактов Саудовская Аравия попросила Иран передать йеменским хуситам $1 млрд наличными в обмен на прекращение огня. Эти средства были привезены в Тегеран на борту саудовского военно-транспортного самолета.
Подробности — в материале «Эр-Рияд хочет откупиться от хуситов».