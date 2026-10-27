Прокуратура в суде добилась капитального ремонта оренбургской школы
Прокуратура Асекеевского района Оренбургской области в суде добилась капремонта здания Чкаловской школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства во вторник, 27 октября.
На территории школы было проведено детально-инструментальное обследование, которое показало, что часть строительных конструкций и элементов отделки нуждается в восстановлении, а отопление и водоснабжение в полной замене. Уполномоченные органы при этом устранять недостатки добровольно не стали.
Прокурор района обратился в суд, потребовав от администрации района и руководства школы провести капитальный ремонт учреждения. Суд согласился с озвученными доводами и удовлетворил иск. Исполнение решения будет на контроле прокуратуры.