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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга

Прокуратура в суде добилась капитального ремонта оренбургской школы

Прокуратура Асекеевского района Оренбургской области в суде добилась капремонта здания Чкаловской школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства во вторник, 27 октября.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На территории школы было проведено детально-инструментальное обследование, которое показало, что часть строительных конструкций и элементов отделки нуждается в восстановлении, а отопление и водоснабжение в полной замене. Уполномоченные органы при этом устранять недостатки добровольно не стали.
Прокурор района обратился в суд, потребовав от администрации района и руководства школы провести капитальный ремонт учреждения. Суд согласился с озвученными доводами и удовлетворил иск. Исполнение решения будет на контроле прокуратуры.
Яна Вежлева