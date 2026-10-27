Екатерина Тархова предположила, что останки родных закопаны на даче ее сообщников
Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих родных — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой — во время допроса в Самарском областном суде предположила, что останки убитых закопаны на даче у ее сообщников.
Как считает подсудимая, Таисия Киселева, Дмитрий Метревели и двое других их родственников могли вывезти останки на дачу и закопать их.
До этого мать обвиняемой Людмила Тархова, признанная потерпевшей, сказала в суде, что дочь Таисии Киселевой Магда Метревели знает, где похоронены головы Виктора и Натальи Тарховых.
Бывший мэр Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до января 2025 года. Их внучке Екатерине Тарховой, арестованной в феврале 2025 года, предъявлено обвинение по семи статьям УК, из которых она полностью признала только убийство. Подсудимая настаивает, что действовала под давлением своей приятельницы Светланы Метревели, которой задолжала крупную сумму денег. Внучка бывшего мэра говорит, что не планировала убивать родных, а просто хотела заполучить их имущество.