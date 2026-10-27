Екатерина Тархова предположила, что останки родных закопаны на даче ее сообщников

Бывший мэр Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до января 2025 года. Их внучке Екатерине Тарховой, арестованной в феврале 2025 года, предъявлено обвинение по семи статьям УК, из которых она полностью признала только убийство. Подсудимая настаивает, что действовала под давлением своей приятельницы Светланы Метревели, которой задолжала крупную сумму денег. Внучка бывшего мэра говорит, что не планировала убивать родных, а просто хотела заполучить их имущество.