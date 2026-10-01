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Антон Быков назначен врип главы Балахнинского округа

Антон Быков покинул должность главы Краснобаковского округа Нижегородской области. Об этом он написал на своей странице 30 сентября. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном министерстве внутренней политики, он назначен временно исполняющим полномочия главы Балахнинского округа.

Фото: соцсети Антона Быкова

Фото: соцсети Антона Быкова

1 октября министр внутренней политики Алексей Симонов представил нового руководителя коллективу администрации и аппарату совета депутатов.

Антон Анатольевич Быков родился 5 марта 1980 года в городе Горьком. Окончил Волжскую государственную инженерно-педагогическую академию и Волго-Вятскую академию государственной службы. Трудовую деятельность начал в 1999 году автослесарем, за десять лет дослужился до руководителя компании по обслуживанию и ремонту автотранспорта.

В 2012-2014 годах работал руководителем муниципальных предприятий Ковернинского округа «Благоустройство» и «Ковернинское». С 2017 по 2020 год – заместителем главы Уренского района, в 2020-2022 – замглавы Большеболдинского района, затем перешел на должность главы Краснобаковского округа.

В апреле 2022 года губернатор Глеб Никитин направил его старшим группы от региона на восстановление территорий ДНР. В 2024-25 годах был участником программы развития управленческого резерва «Школа мэров».

Как писал «Ъ-Приволжье», перед выборами в законодательное собрание области в Балахне ушли в отставку и глава МСУ Андрей Дранишников, и председатель совета депутатов Константин Дежурнов. Оба они в сентябре избрались депутатами ЗС НО. Освободившееся место председателя совета депутатов занял Андрей Морозов.

Галина Шамберина