На участке КАД между Приморским шоссе и ЗСД откроют внешнее кольцо

Работы ведутся на 11-километровом участке КАД от Приморского шоссе до ЗСД, который расширяют до шести полос. С 8 апреля внешнее кольцо здесь было полностью закрыто, а движение организовали по внутреннему кольцу — по одной полосе в каждом направлении.