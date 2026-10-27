На участке КАД между Приморским шоссе и ЗСД откроют внешнее кольцо
На участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга между развязками с Приморским шоссе и Западным скоростным диаметром (ЗСД) с 1 ноября возобновят движение по внешнему кольцу. С 5 ноября на внутреннем кольце также увеличат количество доступных полос. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
С 1 ноября автомобили смогут двигаться по двум полосам внешнего кольца и одной полосе внутреннего. Еще через четыре дня на внутреннем кольце откроют вторую полосу. На участке демонтируют временные дорожные знаки и ограждения, а действующие ограничения снимут. Единственным ограничением останется скоростной режим до 70 км/ч.
Весной 2027 года подрядчик вновь введет ограничения движения в связи с продолжением реконструкции.
Работы ведутся на 11-километровом участке КАД от Приморского шоссе до ЗСД, который расширяют до шести полос. С 8 апреля внешнее кольцо здесь было полностью закрыто, а движение организовали по внутреннему кольцу — по одной полосе в каждом направлении.
Завершить реконструкцию участка планируют до конца 2027 года.