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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
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Киллиан Мбаппе назвал Мао Цзэдуна диктатором и лишился двух рекламных контрактов

Один из сильнейших нападающих мира Киллиан Мбаппе оказался в центре громкого скандала. Случился он после того, как 26 октября в сети стал распространяться короткий ролик. На нем Мбаппе запечатлен во время подготовки к фотосессии. Он сидит перед камерой с микрофоном в руке, вокруг суетится гример, а игрок отвечает на «несерьезные» вопросы. Один из них был о том, какой мем со своим «участием» Мбаппе считает самым смешным. Футболист заявил, что больше всего ему понравился тот, на котором его образ смешали с «каким-то парнем, кажется, это был китайский диктатор».
В ответ на сравнение Мао Цзэдуна с диктатором сразу два крупных китайских бренда, имевших рекламные контракты с Мбаппе, заявили о немедленном прекращении сотрудничества. Компания Dongpeng, крупнейший производитель прохладительных напитков на китайском рынке, распространила сообщение, в котором говорится, что она «осуждает и категорически не приемлет любое поведение, которые задевает национальные чувства».
Подробнее — в материале «Ъ» «Мао не покажется».