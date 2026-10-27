«Философия. Любовь. Открытия»

Знакомые продукты Дмитрий с Кириллом стараются раскрыть с неожиданной стороны. Ризотто они готовят на кокосовом молоке с грушей и голубым сыром, к сырникам подают облепиховый сироп и маринованную клубнику, а к зерненому творогу — варенье из черной смородины, гранолу и масло лайма. Для тех, кто предпочитает классику, в меню есть французские омлеты, блины с мясом и сметаной, шницель из индейки с маринованным редисом и лимонным соусом. Завтраки, которые начинаются с самого утра, дополняются свежей выпечкой, а в большом завтраке «ФЛО» подается мортаделла или лосось на выбор.