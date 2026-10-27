«Философия. Любовь. Открытия»
В Петербурге открылся ресторан «ФЛО»
На правом берегу Невы принял гостей новый гастрономический ресторан, концепт-шефом которого стал известный петербургский шеф-повар Дмитрий Богачев.
«Мы специально открыли наш ресторан не в центре, потому что ощущаем здесь явную нехватку гастрономических мест»,— объясняет владелец и идеолог проекта Анастасия Якимова.
Шеф-поваром «ФЛО» стал Кирилл Игнатов. Меню строится на французских и итальянских гастрономических традициях с азиатскими акцентами. Среди основных блюд пельмени с уткой, тальолини аль бурро с черным трюфелем, борщ с телячьими щечками и равиоли с креветками и томатами. В разделе закусок — буратта с томатами, соусом из черной смородины и шисо, тартар из говядины с фуа-гра и белыми грибами, сахалинский гребешок с тыквой и трюфельным понзу, пате из фуа-гра с абрикосовым конфитюром и облепиховым сиропом. Пасту, круассаны и другую выпечку, соусы и гастрономические заготовки для «ФЛО» производят на собственной фабрике.
Знакомые продукты Дмитрий с Кириллом стараются раскрыть с неожиданной стороны. Ризотто они готовят на кокосовом молоке с грушей и голубым сыром, к сырникам подают облепиховый сироп и маринованную клубнику, а к зерненому творогу — варенье из черной смородины, гранолу и масло лайма. Для тех, кто предпочитает классику, в меню есть французские омлеты, блины с мясом и сметаной, шницель из индейки с маринованным редисом и лимонным соусом. Завтраки, которые начинаются с самого утра, дополняются свежей выпечкой, а в большом завтраке «ФЛО» подается мортаделла или лосось на выбор.
В целом ресторан объединяет три направления: авторскую кухню, винную культуру и коктейльный бар. Бармены готовят коктейли по запросу гостей, ориентируясь на их вкусовые предпочтения.
Интерьер разработало архитектурное бюро Duplex. Темное дерево, дубовый шпон, хромированные детали и французский текстиль формируют сдержанную основу, а итальянский мрамор добавляет природный рисунок и цвет. Его серо-розовая поверхность с контрастными прожилками напоминает о движении невской воды; каждый слэб отличается собственным узором.
Формы мебели отсылают к дизайну первой половины XX века. Еще один элемент атмосферы — сезонные ароматические композиции, которые меняются в течение года, передавая ассоциации со светом, погодой и настроением Петербурга.
Техническая сторона проекта продумана не меньше визуальной. Система климат-контроля и вентиляции адаптируется к числу гостей, влажности, солнечному свету и температуре на улице. Сценарии освещения учитывают биоритмы человека, позволяя менять настроение пространства в течение дня.
В ресторане 30 посадочных мест, включая отдельный зал на шесть мест.