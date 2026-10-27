Александровцы вновь на петербургской сцене
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии представит новую концертную программу
10 ноября в Петербурге выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. На сцену БКЗ «Октябрьский» выйдут более 150 артистов — женский и мужской хор, танцевальный ансамбль, народный и духовой оркестр.
Знаменитый коллектив в этом году празднует 98-летие и уже давно стал визитной карточкой Вооруженных Сил России, а хор ансамбля Александрова признан одним из лучших мужских хоров мира: он соединяет в себе стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству. В 2019 году коллектив пополнился женским хором, большинство участниц которого являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
Репертуар ансамбля насчитывает более 2 тыс. произведений — армейские и народные песни разных народов России; духовную и оперную музыку; классические произведения; песни советских и российских авторов; мировые хиты. На концерте в Петербурге прозвучат военно-патриотические композиции и народные мелодии, а также будут представлены яркие танцевальные номера.
Успехи хора, его солистов и танцевальной группы во многом зависят от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, в котором русские народные инструменты — домры, балалайки и баяны — удачно сочетаются с деревянными и медными духовыми инструментами. Начальник ансамбля, художественный руководитель — заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк.
В 2026 году, в Год единства народов России, выступление ансамбля приобретает особое значение: через песни и танцы коллектив демонстрирует, как разные традиции и стили сливаются в единое художественное полотно, подобно тому как народы России объединяются ради общих ценностей и целей.
Через два года знаменитому ансамблю исполнится 100 лет. Его днем рождения считается 12 октября 1928 года — день, когда 12 артистов впервые выступили в Центральном Доме Красной Армии. Уже к середине 1930-х годов численность коллектива выросла до 300 человек, а слава ансамбля вышла далеко за пределы страны.
История ансамбля неразрывно связана с именем его основателя — Александра Васильевича Александрова (1883–1946), выдающегося композитора, дирижера и хормейстера. Александров заложил основы уникального стиля коллектива, соединив традиции русского хорового пения с военной маршевой музыкой. Именно он написал музыку к гимну СССР и легендарной песне «Священная война», ставшей символом сопротивления в годы Великой Отечественной войны.
За годы существования ансамбль побывал с гастролями более чем в 70 странах мира и неоднократно выступал в других странах. Его искусство объединяет людей вне зависимости от границ и обстоятельств, напоминая о силе духа, взаимовыручке и общей истории.
Во всем мире ансамбль имени Александрова ставят в один ряд с такими символами российской культуры, как Большой театр, Эрмитаж и Третьяковская галерея.