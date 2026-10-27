Александровцы вновь на петербургской сцене

Знаменитый коллектив в этом году празднует 98-летие и уже давно стал визитной карточкой Вооруженных Сил России, а хор ансамбля Александрова признан одним из лучших мужских хоров мира: он соединяет в себе стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству. В 2019 году коллектив пополнился женским хором, большинство участниц которого являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.