На ноябрьские праздники спрос на поездки в Казань из Москвы вырос в 1,5 раза
Число бронирований поездок из Москвы в Казань всеми видами транспорта на праздники в честь Дня народного единства в 2026 году оказалось на 46,8% выше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса путешествий Туту.
В обратном направлении, из Казани в Москву, бронируют на 13,7% больше поездок, а интерес к Татарстану в целом вырос на 18,1%. В число лидеров также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Воронеж.
На короткие праздники россияне чаще всего отправляются поездом: доля железнодорожных бронирований увеличилась на 1,8 п.п., авиаперелеты прибавили столько же, тогда как автобусы потеряли 3,6 п.п.