На ноябрьские праздники спрос на поездки в Казань из Москвы вырос в 1,5 раза

В обратном направлении, из Казани в Москву, бронируют на 13,7% больше поездок, а интерес к Татарстану в целом вырос на 18,1%. В число лидеров также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Воронеж.