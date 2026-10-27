Расписание электричек Сызрань — Самара — Кинель изменится на неделю

Часть электричек на направлении Самара — Сызрань временно отменят. Помимо отмены, несколько пригородных поездов поедут по измененному маршруту. Кроме того, в период проведения ремонта запланировано использование двух составов электропоездов ЭП2ДМ на участке Самара — Похвистнево.