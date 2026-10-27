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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга

Расписание электричек Сызрань — Самара — Кинель изменится на неделю

Расписание электричек Сызрань — Самара — Кинель изменится на неделю со второго ноября. Об этом сообщили в администрации Самары.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Изменения в расписание вносятся из-за ремонта на перегоне Чапаевск — Звезда.
Часть электричек на направлении Самара — Сызрань временно отменят. Помимо отмены, несколько пригородных поездов поедут по измененному маршруту. Кроме того, в период проведения ремонта запланировано использование двух составов электропоездов ЭП2ДМ на участке Самара — Похвистнево.
К прежнему расписанию поезда должны вернуться 10 ноября.
Сабрина Самедова