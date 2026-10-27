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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Из Дубая — в банкротство

УБРиР потребовал банкротства эмиратского Hakan Holdings из-за долга в 1,9 млрд рублей
Арбитражный суд Ростовской области возбудил производство по делу о банкротстве Hakan Holdings Limited. зарегистрированного в ОАЭ. Заявителем выступил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), требующий признать холдинг несостоятельным из-за задолженности на 1,87 млрд руб. По мнению юристов, наличие активов компании в России, повышает шансы на признание ее банкротом, но не гарантирует возврат долга банку.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области возбудил производство по делу о банкротстве зарегистрированного в ОАЭ Hakan Holdings Limited. Заявителем выступил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), который требует признать холдинг несостоятельным из-за задолженности в размере 1,87 млрд руб. Дело носит трансграничный характер, поскольку Hakan Holdings зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, при этом суд проверит наличие у компании имущества, доходов, обязательств и кредиторов, связанных с Россией. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 21 декабря.

По данным портала tw.kompass.com, Hakan Holdings Limited зарегистрирована в ОАЭ (регистрационный номер OF702), адрес — Дубай, Khalid Al Attar Tower. По данным судебных материалов, холдинг владел 100% Hakan Agro DMCC. Последняя занимается поставками и экспортом сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе зернобобовых, масличных культур и растительных масел, замороженного мяса и птицы, молочной продукции, сырья для кормов, специй, сухофруктов и других товаров.

По данным решения суда США по делу VUZ Bank, основателем Hakan Holdings был Хакан Бахчеци. После его смерти 75% компании, согласно приведенным в судебном акте сведениям, принадлежали троим его детям. Информация о владельце оставшихся 25% в этом судебном документе не раскрывается. Hakan Holdings, в свою очередь, владела 100% компании Hakan Agro DMCC.

Как следует из определения Арбитражного суда Ростовской области от 20 октября, УБРиР обратился в суд с заявлением о банкротстве Hakan Holdings Limited, указав на задолженность в размере более 1,87 млрд руб. Суд установил, что первоначально заявление не соответствовало процессуальным требованиям, однако банк устранил выявленные нарушения.
В частности, кредитор представил необходимые документы, после чего суд принял заявление и возбудил производство по делу. Первоначально заявление было оставлено без движения определением от 31 августа. УБРиР должен был подтвердить уплату госпошлины, наличие либо возможность выявления имущества должника, достаточного для финансирования процедуры банкротства, а также направление документов самой компании.
Судебное разбирательство осложняется тем, что должник зарегистрирован за пределами России. Hakan Holdings Limited имеет регистрационный номер OF702 и адрес в Дубае — Khalid Al Attar Tower на Sheikh Zayed Road.
В определении суда отдельно рассматривается вопрос о возможности проведения в России вторичного производства по делу о трансграничном банкротстве.
Суд сослался на позицию Верховного суда РФ, согласно которой такое производство может применяться, если иностранная компания имеет в России постоянное представительство либо имущество, а российское производство необходимо для защиты интересов кредиторов и имущества, связанного с российской юрисдикцией.
На основании этого суд обязал Hakan Holdings предоставить сведения о местонахождении основного имущества, месте получения основной части доходов, характере и месте исполнения обязательств, а также о составе кредиторов. Компания также должна сообщить о сделках, исполнение которых осуществлялось на территории России, и наличии задолженности у ее филиала в Ростове-на-Дону и других российских подразделениях, если она подтверждена вступившими в силу судебными актами.
Отдельно суд поручил УФССП по Ростовской области представить сведения о возможном принудительном взыскании задолженности с Hakan Holdings и материалы исполнительного производства.
По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, обнаружение имущества или денежных требований Hakan Holdings в России существенно повысило бы практические возможности УБРиР по взысканию задолженности. Такие активы могут быть включены в конкурсную массу и направлены на расчеты с кредиторами.
При этом, отмечает эксперт, наличие российских активов само по себе не гарантирует банку возврата всей суммы в 1,87 млрд руб. Это будет зависеть от стоимости и ликвидности имущества, наличия других кредиторов и обременений. Дополнительным фактором станет взаимодействие российского производства с юрисдикцией ОАЭ и вопрос признания российских судебных решений за рубежом.
Старший юрист Forward Legal Олесь Груздев считает, что Арбитражный суд Ростовской области в принципе может ввести процедуру банкротства в отношении компании из ОАЭ, если будет установлено наличие у нее имущества в России. По его словам, для определения российской юрисдикции также могут иметь значение наличие российских кредиторов, связанных с РФ компаний или ведение коммерческой деятельности в стране.
«Де-факто это процедура не в отношении самого лица, а в отношении его имущества»,— пояснил юрист. По его оценке, именно наличие российских активов является ключевым фактором для трансграничного банкротства, поскольку конечная цель процедуры заключается в поиске имущества должника и его распределении между кредиторами.
Перспективы взыскания 1,87 млрд руб., по словам господина Груздева, будут зависеть прежде всего от того, обнаружится ли у Hakan Holdings имущество в России, достаточно ли его для погашения требований УБРиР и каков общий объем задолженности перед другими кредиторами. Если стоимость активов окажется ниже совокупного объема требований, средства от их реализации будут распределяться между кредиторами в соответствии с установленными правилами.
Наталья Белоштейн
«Ъ-Ростов». Главное