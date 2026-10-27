Из Дубая — в банкротство

По данным портала tw.kompass.com, Hakan Holdings Limited зарегистрирована в ОАЭ (регистрационный номер OF702), адрес — Дубай, Khalid Al Attar Tower. По данным судебных материалов, холдинг владел 100% Hakan Agro DMCC. Последняя занимается поставками и экспортом сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе зернобобовых, масличных культур и растительных масел, замороженного мяса и птицы, молочной продукции, сырья для кормов, специй, сухофруктов и других товаров.

По данным решения суда США по делу VUZ Bank, основателем Hakan Holdings был Хакан Бахчеци. После его смерти 75% компании, согласно приведенным в судебном акте сведениям, принадлежали троим его детям. Информация о владельце оставшихся 25% в этом судебном документе не раскрывается. Hakan Holdings, в свою очередь, владела 100% компании Hakan Agro DMCC.