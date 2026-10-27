Поезд Деда Мороза остановится в Петербурге на два дня в январе

В передвижную резиденцию входят салон для встреч с Дедом Морозом, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, кукольный театр, сувенирная лавка и ресторан. На остановках для посетителей организуют праздничные представления, а обладатели билетов смогут поучаствовать в квестах, встретиться с Дедом Морозом и попить чай.