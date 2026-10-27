Поезд Деда Мороза остановится в Петербурге на два дня в январе
Праздничный поезд Деда Мороза прибудет на вокзал Новый Петергоф в Петербурге 6 и 7 января 2027 года. За время путешествия состав преодолеет около 24 тыс. км и посетит 65 городов в 36 регионах России, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.
Поезд отправится из Великого Устюга 8 ноября 2026 года. Новогоднюю ночь он проведет в Ярославле, а 2 и 3 января остановится на Киевском вокзале в Москве. Завершить путешествие состав должен 9 января, вернувшись в Великий Устюг.
В передвижную резиденцию входят салон для встреч с Дедом Морозом, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, кукольный театр, сувенирная лавка и ресторан. На остановках для посетителей организуют праздничные представления, а обладатели билетов смогут поучаствовать в квестах, встретиться с Дедом Морозом и попить чай.
Добраться до стоянки поезда в Новом Петергофе можно будет и на ретропоезде «Лахта»: в прошлые сезоны Северо-Западная пригородная пассажирская компания организовывала специальные рейсы с Балтийского вокзала.