В Оренбуржье одобрили выплату за третьего ребенка женщинам до 25 лет
Инициативу поддержал совет при губернаторе региона
На заседании совета при губернаторе Оренбургской области по демографической и семейной политике одобрили новую меру поддержки — единовременную выплату при рождении третьего ребенка женщинам до 25 лет. Инициативу, разрабатываемую министерством социального развития, планируется закрепить на законодательном уровне. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Участники заседания обсудили результаты работы муниципалитетов региона в рамках повышения рождаемости. Среди действующих ключевых мер: репродуктивная диспансеризация, сопровождение беременных, корпоративные программы для сотрудников с детьми и создание благоприятных условий для молодых семей.
Кроме того, специалисты обсудили первые итоги недавно открывшегося Центра демографических компетенций на базе Оренбургского государственного университета им. В.А.Бондаренко. Как ранее сообщал «Ъ–Волга», он стал региональной площадкой для исследований, подготовки специалистов и экспертной работы в сфере демографической политики. Данные, которые получают его сотрудники в ходе работы, помогают при разработке и корректировке политики в регионе.