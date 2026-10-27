В Оренбуржье одобрили выплату за третьего ребенка женщинам до 25 лет

Кроме того, специалисты обсудили первые итоги недавно открывшегося Центра демографических компетенций на базе Оренбургского государственного университета им. В.А.Бондаренко. Как ранее сообщал «Ъ–Волга», он стал региональной площадкой для исследований, подготовки специалистов и экспертной работы в сфере демографической политики. Данные, которые получают его сотрудники в ходе работы, помогают при разработке и корректировке политики в регионе.