Ярославский архив ответил на претензии УФАС к перерывам в работе читальных залов
ГБУ ЯО «Региональный центр организации мероприятий и архивных дел» заявило, что временное прекращение приема посетителей в читальных залах летом 2026 года связано с внутренними процессами оцифровки документов и практикуется в учреждении ежегодно. Об этом говорится в официальном ответе архива на публикации о претензиях к учреждению Ярославского межрегионального УФАС.
«Практика приостановления приема пользователей в читальных залах на время оцифровки документов существовала постоянно — каждый год, в том числе в 2023 и 2024 годах. При этом пользователи могут получить удаленный доступ к архивным документам через портал архивной службы и в библиотеках, подключенных к бесплатному доступу»,— сообщили в учреждении.
В архиве добавили, что посетители также могут заказать копии документов, в том числе в электронном виде. Учреждение заявило, что работает в штатном режиме.
Кроме того, архив сообщил, что средний доход сотрудников в 2026 году вырос на 52% по сравнению с 2025 годом — с 37 тыс. до 65 тыс. руб. Средний доход ведущего архивиста, по данным учреждения, увеличился с 39,1 тыс. до 59 тыс. руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Ярославское межрегиональное УФАС выявило признаки злоупотребления доминирующим положением в действиях учреждения после жалоб на закрытие пяти читальных залов в Ярославле, Ростове, Рыбинске и Угличе в июле—августе 2026 года. По данным ведомства, ограничения действовали до 56 дней. Материалы проверки переданы для принятия процессуального решения.