Ярославский архив ответил на претензии УФАС к перерывам в работе читальных залов

«Практика приостановления приема пользователей в читальных залах на время оцифровки документов существовала постоянно — каждый год, в том числе в 2023 и 2024 годах. При этом пользователи могут получить удаленный доступ к архивным документам через портал архивной службы и в библиотеках, подключенных к бесплатному доступу»,— сообщили в учреждении.