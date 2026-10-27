Вещательное агентство «Самара 450» перешло в ведение администрации губернатора

Документ вносит изменения в постановление правительства региона 2025 года «О переименовании государственного автономного учреждения Самарской области "Самарское областное вещательное агентство" и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», в котором говорилось, что учреждение находится в ведении министерства информационной политики Самарской области.