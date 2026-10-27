Вещательное агентство «Самара 450» перешло в ведение администрации губернатора
Опубликовано постановление правительства региона
ГАУ Самарской области «Медиаагентство "Самара 450"» перешло в ведение администрации губернатора Вячеслава Федорищева. Соответствующее постановление подписано первым замгубернатора Виталием Шабалатовым и вступило в силу 26 октября.
Документ вносит изменения в постановление правительства региона 2025 года «О переименовании государственного автономного учреждения Самарской области "Самарское областное вещательное агентство" и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», в котором говорилось, что учреждение находится в ведении министерства информационной политики Самарской области.
ГАУ СО «Медиаагентство "Самара 450"» — крупнейший мультимедийный холдинг региона. В структуру организации входят следующие проекты: общественно-политическая газета «Волжская коммуна»; телеканал «450»; радио «450»; интернет-журнал «Кому на Волге»; пресс-центр; конкурс компаний «Достояние губернии».