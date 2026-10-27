Геленджик принял 3,78 млн туристов

По его словам, заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий Геленджика в среднем достигла 72%. На октябрь этого года бронь составляет 65,2% номерного фонда, на ноябрь уже забронировано 52,3%. Мэр отметил, что город привлекает туристов в любое время года. Сейчас продолжается бархатный сезон, погода благоприятная, а море все еще комфортное для купания.