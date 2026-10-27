Геленджик принял 3,78 млн туристов
По состоянию на середину октября 2026 года Геленджик посетили 3,78 млн туристов. В первой половине октября в город приехали 67,3 тыс. человек. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
По его словам, заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий Геленджика в среднем достигла 72%. На октябрь этого года бронь составляет 65,2% номерного фонда, на ноябрь уже забронировано 52,3%. Мэр отметил, что город привлекает туристов в любое время года. Сейчас продолжается бархатный сезон, погода благоприятная, а море все еще комфортное для купания.
Глава Геленджика также рассказал, что в городе ко Дню народного единства подготовили восхождение на терренкур «Маркотх». В подобных мероприятиях традиционно участвуют жители других регионов и городов. Восхождение состоится 2 ноября, старт запланирован на 11:00 мск. Для того чтобы успеть зарегистрироваться, необходимо прийти раньше указанного времени.