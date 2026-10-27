В Коми майнера оштрафовали на 200 тыс. рублей за хищение электроэнергии

По данным суда, с декабря 2025 года по февраль 2026 года мужчина оборудовал майнинг-ферму в складском помещении в селе Зеленец Сыктывдинского района. Чтобы не оплачивать потребленную электроэнергию, он подключил оборудование к электросетям в обход прибора учета.