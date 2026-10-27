В Коми майнера оштрафовали на 200 тыс. рублей за хищение электроэнергии
Суд в Республике Коми оштрафовал на 200 тыс. руб. мужчину, который незаконно использовал электроэнергию для работы майнинг-фермы. Ущерб энергосбытовой компании превысил 2 млн руб., сообщили в пресс-службе судов региона.
По данным суда, с декабря 2025 года по февраль 2026 года мужчина оборудовал майнинг-ферму в складском помещении в селе Зеленец Сыктывдинского района. Чтобы не оплачивать потребленную электроэнергию, он подключил оборудование к электросетям в обход прибора учета.
В результате энергосбытовой организации был причинен ущерб на сумму более 2 млн руб. Мужчину признали виновным по уголовному делу о незаконном потреблении электроэнергии и назначили ему штраф в размере 200 тыс. руб.