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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Коми майнера оштрафовали на 200 тыс. рублей за хищение электроэнергии

Суд в Республике Коми оштрафовал на 200 тыс. руб. мужчину, который незаконно использовал электроэнергию для работы майнинг-фермы. Ущерб энергосбытовой компании превысил 2 млн руб., сообщили в пресс-службе судов региона.
Ущерб энергосбытовой компании превысил 2 млн руб.

Ущерб энергосбытовой компании превысил 2 млн руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, с декабря 2025 года по февраль 2026 года мужчина оборудовал майнинг-ферму в складском помещении в селе Зеленец Сыктывдинского района. Чтобы не оплачивать потребленную электроэнергию, он подключил оборудование к электросетям в обход прибора учета.
В результате энергосбытовой организации был причинен ущерб на сумму более 2 млн руб. Мужчину признали виновным по уголовному делу о незаконном потреблении электроэнергии и назначили ему штраф в размере 200 тыс. руб.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор