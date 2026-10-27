С начала года на Дону инспекторы ГИМС выявили более тысячи нарушений на воде
С начала года в Ростовской области инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) зафиксировали более тысячи нарушений на водных объектах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В МЧС связывают активность нарушителей не с летним курортным сезоном, а с рыболовецким: неустойчивая осенняя погода заядлых рыбаков не останавливает, поэтому на воде по-прежнему многолюдно.
Только за последнюю неделю сотрудники МЧС оформили 27 протоколов. Основные составы — несоблюдение правил плавания и требований к безопасности пассажиров. Иными словами, речь идёт не о формальных придирках к документам, а о поведении на воде, которое в осенних условиях оборачивается риском напрямую: холодная вода резко сокращает время, за которое человек в воде сохраняет способность к самоспасению, а спасательные жилеты, игнорируемые летом, осенью перестают быть опцией.