С начала года на Дону инспекторы ГИМС выявили более тысячи нарушений на воде

Только за последнюю неделю сотрудники МЧС оформили 27 протоколов. Основные составы — несоблюдение правил плавания и требований к безопасности пассажиров. Иными словами, речь идёт не о формальных придирках к документам, а о поведении на воде, которое в осенних условиях оборачивается риском напрямую: холодная вода резко сокращает время, за которое человек в воде сохраняет способность к самоспасению, а спасательные жилеты, игнорируемые летом, осенью перестают быть опцией.