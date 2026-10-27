Поезда-экспрессы между Воронежем и Москвой на время лишились бизнес-класса

Дневное сообщение между Воронежем-1 и Казанским вокзалом Москвы обеспечивают две пары двухэтажных поездов. По расписанию на 27 октября — 2 ноября из Воронежа ежедневно отправляются поезд №237 в 6:57 с прибытием в Москву в 13:51 и №239 в 15:53 с прибытием в 23:01. С Казанского вокзала Москвы поезд №240 отправляется в 8:09 и прибывает в Воронеж в 14:50, №238 — в 16:49 и 23:25 соответственно. Время в пути составляет от шести часов 36 минут до семи часов восьми минут. В расписании с 26 ноября номера изменятся: вернутся скоростные поезда №737/738 и №739/740 со временем в пути около шести часов 15 минут.