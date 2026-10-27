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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Черноземье

Поезда-экспрессы между Воронежем и Москвой на время лишились бизнес-класса

Обновлено
На двухэтажные сидячие поезда между Воронежем и Москвой перестали предлагать билеты бизнес-класса. Как убедился «Ъ-Черноземье» при выборе и покупке билетов, места в вагонах, которые прежде относились к повышенной категории обслуживания, теперь продаются с тем же набором услуг и по тому же тарифу, что и остальные сидячие места. Речь идет о салонах с расположением кресел по схеме «один плюс два»: где по одну сторону прохода установлены одиночные сиденья, по другую — сдвоенные.

Константин Франовский / Коммерсантъ

Ранее такие места относились к классу обслуживания 1Р — вагонам с местами для сидения улучшенной компоновки. Помимо более свободного размещения, пассажирам предлагали питание с выбором по меню, дорожный гигиенический набор, прессу и плед. В программу также входило посещение залов повышенной комфортности на вокзалах, в том числе бизнес-зала Казанского вокзала Москвы, что было удобно для пересадок в условиях закрытого неба над Воронежем.
По данным «Ъ-Черноземье», экспрессы относятся к формированию Московской, а не Юго-Восточной железной дороги (штаб-квартира которой находится в Воронеже). Перевозки осуществляет АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). В пресс-службе АО «ФПК» на звонок «Ъ-Черноземье» не ответили.
Обновлено: Бизнес-класс недоступен на рейсах с временно увеличенным почти до семи часов временем в пути. На конец ноября, когда экспрессы вернутся к более быстрому расписанию, такие билеты вновь продаются. Например, 28 ноября поезд №737 преодолеет маршрут за шесть часов 15 минут, в его составе предусмотрены места бизнес-класса.

Дневное сообщение между Воронежем-1 и Казанским вокзалом Москвы обеспечивают две пары двухэтажных поездов. По расписанию на 27 октября — 2 ноября из Воронежа ежедневно отправляются поезд №237 в 6:57 с прибытием в Москву в 13:51 и №239 в 15:53 с прибытием в 23:01. С Казанского вокзала Москвы поезд №240 отправляется в 8:09 и прибывает в Воронеж в 14:50, №238 — в 16:49 и 23:25 соответственно. Время в пути составляет от шести часов 36 минут до семи часов восьми минут. В расписании с 26 ноября номера изменятся: вернутся скоростные поезда №737/738 и №739/740 со временем в пути около шести часов 15 минут.

При этом на официальной странице Казанского вокзала возможность бесплатного посещения бизнес-зала для пассажиров классов 1Р и 1В двухэтажных поездов №237/238 и №239/240 Москва — Воронеж по-прежнему указана. Согласно опубликованным условиям, находиться в зале можно до трех часов в течение восьми часов перед отправлением. Посетителям доступны питание по системе «шведский стол», напитки, в том числе алкоголь, беспроводной интернет и пространство для работы и отдыха. Но таких билетов в продаже на сидячие поезда сейчас нет.

  • Поезда этого направления сталкиваются и со сбоями движения. Утром 26 октября, как сообщал «Ъ-Черноземье», состав №237 Воронеж — Москва оказался среди 18 пассажирских поездов, задержавшихся после повреждения железнодорожной инфраструктуры при атаке беспилотников. Движение на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж впоследствии восстановили.

Сергей Калашников