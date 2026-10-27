Стоимость жилья на первичном рынке в Башкирии за год выросла на 2%

В среднем по России кв. м в новой квартире в сентябре обходился примерно в 194,6 тыс. руб. За месяц цена выросла на 0,94%, за год — на 10%. На вторичном рынке цена за месяц выросла на 1,24%, до 131,7 тыс. руб. Годовой рост превысил 12,1%.