Стоимость жилья на первичном рынке в Башкирии за год выросла на 2%
Медианная стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в Башкирии в сентябре составила около 149,2 тыс. руб. Такие данные опубликовал Нацбанк Башкирии, основываясь на сведениях Сбербанка. За месяц стоимость выросла на 0,37%, а с начала года — на 1,67%.
По итогам сентября прошлого года медианная стоимость составляла около 146,1 тыс. руб.; за год цена выросла на 2,14%.
Во «вторичке» стоимость превысила 92,2 тыс. руб. за кв. м, увеличившись по сравнению с августом на 1,24%; годовая динамика составила 9,22%.
В среднем по России кв. м в новой квартире в сентябре обходился примерно в 194,6 тыс. руб. За месяц цена выросла на 0,94%, за год — на 10%. На вторичном рынке цена за месяц выросла на 1,24%, до 131,7 тыс. руб. Годовой рост превысил 12,1%.