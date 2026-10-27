В Казани пресекли деятельность подпольного казино

Во время обыска в подвале дома на улице Степана Халтурина полицейские изъяли игровые автоматы, мобильные телефоны и другие предметы. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).