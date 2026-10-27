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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани пресекли деятельность подпольного казино

Пятеро подозреваемых под домашним арестом, двое — под подпиской о невыезде
Полиция выявила незаконную организацию азартных игр через интернет в Кировском районе Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во время обыска в подвале дома на улице Степана Халтурина полицейские изъяли игровые автоматы, мобильные телефоны и другие предметы. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
Пятерых подозреваемых поместили под домашний арест, ещё двоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.
Влас Северин