Ярославская область возьмет на себя охрану местных памятников с 2028 года
Ярославская областная дума приняла в двух чтениях закон о передаче региональным властям полномочий по охране объектов культурного наследия местного значения. Закон вступит в силу 1 января 2028 года.
Законопроект в сентябре внес губернатор Михаил Евраев. Как следует из пояснительной записки, памятники местного значения составляют около 8% всех объектов культурного наследия региона и расположены на территории всех 17 муниципальных образований.
По данным государственной службы охраны объектов культурного наследия, в регионе насчитывается 492 таких объекта. Руководитель службы Светлана Охинцева объясняла необходимость изменений тем, что не во всех муниципалитетах есть архитекторы и историки, способные подготовить документацию для обследования памятников. С марта 2027 года вступают в силу новые федеральные требования к их техническому обследованию и сохранению.
Предполагается, что централизованная система позволит применять единые требования к охране памятников и повысить качество государственного контроля.
Финансирование новых полномочий возьмет на себя областной бюджет. До вступления закона в силу региону предстоит подготовить необходимую нормативно-правовую базу.