Ярославская область возьмет на себя охрану местных памятников с 2028 года

По данным государственной службы охраны объектов культурного наследия, в регионе насчитывается 492 таких объекта. Руководитель службы Светлана Охинцева объясняла необходимость изменений тем, что не во всех муниципалитетах есть архитекторы и историки, способные подготовить документацию для обследования памятников. С марта 2027 года вступают в силу новые федеральные требования к их техническому обследованию и сохранению.