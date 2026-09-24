В Ярославской области охрана местных памятников перейдет на уровень региона

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу законопроект о перераспределении полномочий по охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Документ поступил в думу 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

С 1 января 2028 года полномочия органов местного самоуправления по охране таких объектов предлагается передать органам государственной власти Ярославской области. Их должны будут осуществлять региональные органы исполнительной власти за счет средств областного бюджета. Перераспределение устанавливается на неограниченный срок, но не менее срока полномочий областной думы.

Как говорится в пояснительной записке, объекты культурного наследия местного значения составляют около 8% общего числа таких объектов в регионе и расположены на территории всех 17 муниципальных образований. По мнению разработчиков, передача полномочий государственной службе охраны объектов культурного наследия позволит единообразно осуществлять охрану памятников независимо от их категории и повысить качество государственного контроля. Как утверждается в пояснительной записке, принятие закона не потребует увеличения или уменьшения расходов областного бюджета.

Ранее на уровень Ярославской области уже передавались муниципальные полномочия в сферах градостроительной и дорожной деятельности, организации пассажирских перевозок, а также теплоснабжения.

Антон Голицын