Турпоток в Туву удвоился
За девять месяцев 2026 года туристический поток в Республику Тыва достиг 78,1 тыс. человек. Годом ранее за аналогичный период этот показатель составлял 39,5 тыс. человек, сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» глава региона Владислав Ховалыг.
Всего в прошлом году республику посетили 130 тыс. туристов, еще годом ранее — 105,5 тыс. Согласно официальному прогнозу правительства Республики Тыва, туристический поток в 2026 году должен преодолеть отметку в 120 тыс. человек.
Как писал «Ъ-Сибирь», Тува за 2019—2025 годы увеличила число коллективных средств размещения с 53 до 117. В частности, бизнес инвестировал 840 млн руб. в реконструкцию санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер». Еще столько же средств выделило государство. В прошлом году в Кызыле началось строительство трехзвездочной гостиницы Cosmos Smart, рассчитанной на 80 номеров.