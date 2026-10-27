Турпоток в Туву удвоился

Как писал «Ъ-Сибирь», Тува за 2019—2025 годы увеличила число коллективных средств размещения с 53 до 117. В частности, бизнес инвестировал 840 млн руб. в реконструкцию санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер». Еще столько же средств выделило государство. В прошлом году в Кызыле началось строительство трехзвездочной гостиницы Cosmos Smart, рассчитанной на 80 номеров.