Институт промбезопасности арендовал этаж в бизнес-центре у метро «Нарвская»
Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства (ИПБОТСП) арендовал 1,2 тыс. кв. м на четвертом этаже бизнес-центра «Двинская, 3» в Кировском районе Петербурга. Сделку сопровождала Bright Rich | CORFAC International, рассказали «Ъ Северо-Запад» в компании.
При выборе помещения институту были важны готовая отделка, кабинетная планировка для организации учебных аудиторий и доступность здания для слушателей. Благодаря этому организация смогла переехать без перерыва в образовательной деятельности.
ИПБОТСП — частное образовательное учреждение, основанное в 1991 году. Оно специализируется на подготовке в области промышленной, экологической и энергетической безопасности, а также охраны труда.
Бизнес-центр «Двинская, 3» расположен в районе станции метро «Нарвская». Площадь здания составляет 6,8 тыс. кв. м, оно относится к классу B+ и прошло реконструкцию в 2018 году.