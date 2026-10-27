Отряд «ЛизаАлерт» в 2026 году помог спасти 406 человек в Самаре
Пик обращений пришелся на весну, лето и осень
В 2026 году при участии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самаре спасены 406 человек. Об этом сообщили в администрации города.
Всего с начала года отряд принял 1 066 обращений о поиске пропавших, из них 839 человек найдены живыми. 474 заявки поступили в Самаре.
«Пик обращений приходится на весну, лето и осень, когда люди отправляются в походы, на отдых за город, за грибами и ягодами. За лето мы отработали 20 „лесных“ заявок. К нам обращаются родственники пропавших, если те вовремя не вернулись из леса, а также сами заблудившиеся, если у них есть телефон. К сожалению, нередко случается так, что люди, отправляясь в лес, пренебрегают базовыми правилами безопасности»,— цитируются слова регионального представителя «ЛизаАлерт» Самарской области Юлии Рябовой.
Потерявшимся в лесу помогают специалисты направления «Лес на связи»: они выводят заблудившегося из леса по телефону или определяют его местонахождение по описанию местности.
Отряд «ЛизаАлерт» организует выезды на место пропажи для поиска пешими группами добровольцев, а также применяет беспилотные летательные аппараты и оборудование для поиска пропавших на водных акваториях.