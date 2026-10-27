Из-за аварии в Ростове без воды остались шесть улиц Октябрьского района
Из-за порыва трубы на Зоологической улице в Ростове-на-Дону без воды остались шесть улиц Октябрьского района. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ограниченное водоснабжение фиксируется в границах: Таганрогская - Стрелковая - Тимошенко - Оганова - Шаповалова – Попутная. Вода подается со сниженным давлением также в пределах садовых товариществ «Донподход» и «Коммунар», СНТ «Строитель».
Ориентировочный срок восстановления водоснабжения – 08.00, 28 октября.
На Зоологической, судя по данным «Яндекс.Карт», перекрыли движение транспорта. Водителям следует учитывать ситуацию на проезжей части и искать пути объезда.