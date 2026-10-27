В Шиханах назначили врип главы города
Администрацию возглавила Алена Сидорова
В городе Шиханы Саратовской области временно исполняющей полномочия главы муниципального образования назначена Алена Сидорова. Об этом сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики области.
В ведомстве уточнили, что полномочия врио главы города возложены на госпожу Сидорову с 27 октября. До этого она занимала должность первого заместителя главы администрации Шихан.
Город Шиханы — бывший закрытый административно-территориальный округ (ЗАТО) в Саратовской области. Экономика и инфраструктура муниципалитета исторически связаны с оборонной промышленностью, в частности, с расположенным в городе ФГУП «ГосНИИОХТ».
Решение о назначении последовало за досрочным прекращением полномочий прежнего главы муниципалитета Антона Лещенко. Депутаты Собрания депутатов города приняли его отставку 16 октября. Господин Лещенко руководил городом с ноября 2021 года. Сразу после его ухода обязанности главы временно исполнял первый заместитель Дмитрий Ларин.
Вместе с назначением врио в Шиханах стартовала процедура конкурсного отбора на замещение вакантной должности главы. Кандидатуры претендентов будет рассматривать конкурсная комиссия, а окончательный выбор сделают депутаты городского Собрания из числа представленных комиссией кандидатур.