В Шиханах назначили врип главы города

Решение о назначении последовало за досрочным прекращением полномочий прежнего главы муниципалитета Антона Лещенко. Депутаты Собрания депутатов города приняли его отставку 16 октября. Господин Лещенко руководил городом с ноября 2021 года. Сразу после его ухода обязанности главы временно исполнял первый заместитель Дмитрий Ларин.