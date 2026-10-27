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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга-Урал

Отправки пиломатериалов хвойных пород из Кировской области в Крым выросли вдвое

С 1 января по 26 октября 2026 года из Кировской области в Республику Крым вывезено 6,2 тыс. кубометров пиломатериала хвойных пород, оформлен 91 карантинный сертификат, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. Это в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года — 2,63 тыс. кубометров.
23 октября на территории Мурашинского района специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 160 кубометров пиломатериала, подготовленного к отправке в Крым железнодорожным транспортом.
Отобранные образцы передали на экспертизу в Кировский филиал ФГБУ «ВНИИКР» — карантинных вредных организмов не выявлено, продукция соответствует фитосанитарным требованиям.
Влас Северин