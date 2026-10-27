Младенца в коляске на улице в Самаре мог оставить без присмотра отец

В воскресенье, 25 октября, в полицию поступило сообщение о женщине, которая в нетрезвом состоянии находилась с ребенком во дворе одного из домов на ул. Победы. Правоохранители доставили ее в отдел полиции. Состояние алкогольного опьянения 23-летней матери младенца подтвердила медицинская экспертиза. В отношении нарушительницы полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 20.20 КоАП РФ.