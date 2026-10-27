Младенца в коляске на улице в Самаре мог оставить без присмотра отец
Девочка находится в медицинском учреждении
Двухмесячная девочка, которую вчера, 26 октября, обнаружили в коляске без присмотра в Самаре, накануне происшествия была передана отцу. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области.
В воскресенье, 25 октября, в полицию поступило сообщение о женщине, которая в нетрезвом состоянии находилась с ребенком во дворе одного из домов на ул. Победы. Правоохранители доставили ее в отдел полиции. Состояние алкогольного опьянения 23-летней матери младенца подтвердила медицинская экспертиза. В отношении нарушительницы полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 20.20 КоАП РФ.
Ребенок был передан отцу, прибывшему в отдел полиции. На следующий день девочка была обнаружена в коляске на улице без сопровождения взрослых. Младенец доставлен в медицинское учреждение.
Областным СУ СКР возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).