Четверым логистам из Аксайского района предъявили обвинение в подкупе
Четверо руководителей направлений доставки коммерческой организации в Аксайском районе предстанут перед судом по обвинению в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Следственное управление СК России по Ростовской области завершило расследование дела, сумма зафиксированных взяток в котором превысила 11 млн руб.
По версии следствия, с января 2023 года по март 2026-го обвиняемые систематически получали от предпринимателей, занимавшихся доставкой грузов, незаконное денежное вознаграждение. Услуга была простой и монетизируемой: взяткодавателям формировались выгодные маршруты и увеличивалось количество точек доставки. Формула «платишь — работаешь на лакомом участке» — классика логистического рынка, где распределение маршрутов и точек фактически означает распределение выручки: перевозчик, которого лишают проходных направлений, теряет не премию, а бизнес.
Дело дошло до финала при передаче денежных средств: противоправную деятельность фигурантов пресекли следователи СК России совместно с сотрудниками правоохранительных органов в момент вручения очередного вознаграждения. Обыски прошли по местам жительства и работы обвиняемых; изъяты денежные средства и иные предметы, имеющие значение для дела. Меры пресечения распределены по ролям: часть фигурантов отправлена в СИЗО, в отношении остальных избран запрет определенных действий — следствие дифференцировало степень участия каждого из четверых.
Уголовное дело направлено в суд: следствие сочло собранную доказательственную базу достаточной.