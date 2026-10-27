Четверым логистам из Аксайского района предъявили обвинение в подкупе

По версии следствия, с января 2023 года по март 2026-го обвиняемые систематически получали от предпринимателей, занимавшихся доставкой грузов, незаконное денежное вознаграждение. Услуга была простой и монетизируемой: взяткодавателям формировались выгодные маршруты и увеличивалось количество точек доставки. Формула «платишь — работаешь на лакомом участке» — классика логистического рынка, где распределение маршрутов и точек фактически означает распределение выручки: перевозчик, которого лишают проходных направлений, теряет не премию, а бизнес.