Белгородский водоканал хочет открыть кредитную линию на 150 млн рублей

Процентная ставка — плавающая. До 25 января 2027 года она составит ключевую ставку Банка России + 3,17% годовых. Затем к ключевой ставке добавят маржу, размер которой будет зависеть от условий обслуживания в банке-кредиторе: объема перечислений зарплаты сотрудникам и доли оборотов по счетам. Если за расчетный период на счета работников в этом банке перечислят не менее 240 млн руб., а доля оборотов заемщика в нем составит не менее 50%, маржа останется на уровне 3,17% годовых. Если хотя бы одно из условий не будет выполнено, она вырастет до 3,67% годовых.