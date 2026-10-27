Белгородский водоканал хочет открыть кредитную линию на 150 млн рублей
Государственное предприятие «Белгородский областной водоканал» планирует открыть возобновляемую кредитную линию с лимитом 150 млн руб. Торги проходят в форме закупки у единственного поставщика. Начальная цена договора составляет 177,6 млн руб. Средства предназначены для пополнения оборотного капитала. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Выдача кредитных средств предусмотрена до 26 октября 2027 года включительно. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
Процентная ставка — плавающая. До 25 января 2027 года она составит ключевую ставку Банка России + 3,17% годовых. Затем к ключевой ставке добавят маржу, размер которой будет зависеть от условий обслуживания в банке-кредиторе: объема перечислений зарплаты сотрудникам и доли оборотов по счетам. Если за расчетный период на счета работников в этом банке перечислят не менее 240 млн руб., а доля оборотов заемщика в нем составит не менее 50%, маржа останется на уровне 3,17% годовых. Если хотя бы одно из условий не будет выполнено, она вырастет до 3,67% годовых.
В начале октября стало известно, что «Белгородский областной водоканал» возьмет кредит у Сбербанка. Договор на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 150 млн руб. заключат по начальной цене — 177,5 млн руб. Заемные средства предназначены для финансирования производственной деятельности, погашения налогов, сборов и других обязательных платежей, оплаты аренды и текущего ремонта, а также выплаты зарплат, вознаграждений и премий сотрудникам.