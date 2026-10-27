Цены в Новосибирской области снизились в сентябре на 0,14% к августу
При этом услуги продолжали дорожать
Росстат зафиксировал в сентябре в Новосибирской области снижение цен по сравнению с августом на 0,14%. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ со ссылкой на статистическое ведомство.
«Годовая инфляция в сентябре почти не изменилась и составила 7,01%. Это выше, чем в целом по стране (6,35%)»,— отмечается в сообщении.
Продовольственные товары в Новосибирской области в сентябре подешевели на 0,5%, непродовольственные — на 0,25%. При этом цены на услуги поднялись на 0,55%.