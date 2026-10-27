В Пензенской области в 2027 году прожиточный минимум вырастет на 1082 рубля

В сентябре 2026 года минимальная продуктовая корзина в области стоила 6,5 тыс. руб., в РФ — 7,8 тыс. руб. Новый минимум в 2,6 раза выше корзины. Средняя начисленная зарплата в июле 2026 года превысила 77,5 тыс. руб., Чистая медианная зарплата во II квартале составила 55,3 тыс руб. Среднедушевые доходы в первом квартале 2026 года — 52,1 тыс. руб. Инфляция в сентябре — 6,44%, бедность — 7,2%.