В Пензенской области в 2027 году прожиточный минимум вырастет на 1082 рубля
Федеральный МРОТ на 2027 составит чуть менее 29 тысяч
Правительство Пензенской области установило на 2027 год прожиточный минимум на душу населения 16 991 руб. — на 1082 руб., или 6,8%, выше 2026 года (15 909 руб.). Для трудоспособных — 18 520 руб., пенсионеров — 14 612 руб., детей — 16 481 руб.; это 109%, 86% и 97% душевого норматива. Проект соответствующего постановления опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.
Федеральный МРОТ на 2027 год заложен в 28 935 руб. Региональный ПМ используется для соцвыплат. По проекту бюджета РФ ПМ на душу в 2027 году — 20 227 руб., трудоспособные — 22 047 руб., пенсионеры — 17 395 руб., дети — 19 620 руб. Пензенский уровень — около 84% федерального.
В сентябре 2026 года минимальная продуктовая корзина в области стоила 6,5 тыс. руб., в РФ — 7,8 тыс. руб. Новый минимум в 2,6 раза выше корзины. Средняя начисленная зарплата в июле 2026 года превысила 77,5 тыс. руб., Чистая медианная зарплата во II квартале составила 55,3 тыс руб. Среднедушевые доходы в первом квартале 2026 года — 52,1 тыс. руб. Инфляция в сентябре — 6,44%, бедность — 7,2%.