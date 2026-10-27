В Башкирии предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

В Уфе синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер будет дуть в переменных направлениях, 0– 5 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -3...-5°, в центре города — до +1°, днем — поднимется до +10...+12°.