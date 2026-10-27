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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Башкортостан

В Башкирии предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

В отдельных юго-восточных районах Башкирии 28 октября ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщает ГУ МЧС республики. По данным Башгидрометцентра, в республике будет малооблачная погода без осадков.
Ветер будет дуть в переменных направлениях, 0–5 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до -3...8°, местами до +2°, днем повысится до +10...+15°.
На дорогах ночью и утром местами из-за тумана видимость снизится до 500 м и менее.
В Уфе синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер будет дуть в переменных направлениях, 0– 5 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -3...-5°, в центре города — до +1°, днем — поднимется до +10...+12°.
Майя Иванова