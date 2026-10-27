Депутаты Курултая избрали треть нового состава Общественной палаты Башкирии
Депутаты Курултая Башкирии путем рейтингового голосования избрали десять членов нового состава Общественной палаты республики из 17 кандидатур, предложенных общественными объединениями. Ранее глава региона Радий Хабиров согласовал еще одну треть состава Общественной палаты. Последнюю треть членов ОП изберут уже назначенные в нее.
В Общественную палату Башкирии избрали начальника департамента дополнительного образования и инновационного развития БАГСУ Тимура Валитова, заместителя директора по производству и развитию ООО «Изотерм», заместителя руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Александра Волкова, президента Благотворительного образовательного фонда «Мархамат» Айгуль Гарееву.
Также по итогам голосования в нее вошел председатель РОО «Позитивная среда», председатель регионального отделения Российского Красного Креста в Башкирии, эксперт в области социального проектирования и управления НКО, эксперт Ресурсного центра аппарата Общественной палаты республики Артур Гильманов.
Кроме того, в Общественную палату вошли член правления Союза журналистов республики, журналист, активист довлатовского движения в Уфе Рита Некрасова и генеральный директор Издательского дома «Республика Башкортостан» Зульфия Рахматуллина.
Членами палаты стали адвокат коллегии адвокатов республики «Муратов и партнеры», председатель Центра общественной жизни РБ Булат Сафин, директор по общим вопросам Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи республики Марина Таран, директор уфимского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед», член центрального президиума ВОД «Матери России», председатель совета АНО «Матери Республики Башкортостан» Диана Фарахова, а также уфимский нотариус, член Нотариальной палаты республики Анатолий Хомячук.