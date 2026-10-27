Депутаты Курултая избрали треть нового состава Общественной палаты Башкирии

Также по итогам голосования в нее вошел председатель РОО «Позитивная среда», председатель регионального отделения Российского Красного Креста в Башкирии, эксперт в области социального проектирования и управления НКО, эксперт Ресурсного центра аппарата Общественной палаты республики Артур Гильманов.