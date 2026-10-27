Уфимца приговорили к условному сроку за хищение более 470 тыс. рублей

По материалам дела, в 2024 году помощник машиниста электровоза находился в служебных командировках в Октябрьске Самарской области, где жил в арендованных квартирах. После командировок он предоставлял в бухгалтерию подложные документы о платном проживании в местной гостинице по более высокой стоимости. Ему возместили якобы понесенные завышенные расходы.