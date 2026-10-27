Уфимца приговорили к условному сроку за хищение более 470 тыс. рублей
Демский районный суд Уфы приговорил 29-летнего местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период за хищение более 470 тыс. руб. при возмещении командировочных расходов. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 1 и ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По материалам дела, в 2024 году помощник машиниста электровоза находился в служебных командировках в Октябрьске Самарской области, где жил в арендованных квартирах. После командировок он предоставлял в бухгалтерию подложные документы о платном проживании в местной гостинице по более высокой стоимости. Ему возместили якобы понесенные завышенные расходы.
Ущерб РЖД составил более 470 тыс. руб. Подсудимый частично возместил его.