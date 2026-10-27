Госсовет Удмуртии направит ГД предложение увеличить штраф по КоАП в четыре раза

Напомним, такие изменения Госсовет предлагает внести в ст. 3.5 КоАП РФ. В обзоре обращения говорится, что размер штрафа не менялся с 2007 года и сегодня «не является достаточной мерой ответственности». Отметим, что по ряду статей штрафы кратко выше. Например, за нарушение правил проведения митинга его размер может достигать 300 тыс. руб. За управление автомобилем в пьяном виде — 30 тыс. руб.