Госсовет Удмуртии направит ГД предложение увеличить штраф по КоАП в четыре раза
Его максимальный размер не менялся почти 20 лет
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением увеличить базовый максимальный размер административного штрафа для граждан с 5 тыс. до 20 тыс. руб. За соответствующее постановление на заседании 27 октября проголосовало 40 народных избранников.
Напомним, такие изменения Госсовет предлагает внести в ст. 3.5 КоАП РФ. В обзоре обращения говорится, что размер штрафа не менялся с 2007 года и сегодня «не является достаточной мерой ответственности». Отметим, что по ряду статей штрафы кратко выше. Например, за нарушение правил проведения митинга его размер может достигать 300 тыс. руб. За управление автомобилем в пьяном виде — 30 тыс. руб.