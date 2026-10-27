Двое оренбуржцев похитили автохимию на 250 тысяч рублей по поддельным документам
Фигуранты выносили товар со склада и сбывали неизвестным
В Оренбурге полицейские при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали двоих местных жителей, которых подозревают в краже автохимии со склада на 250 тыс. руб. Подробности дела сообщает УМВД России по Оренбургской области.
Полиция выяснила, что фигуранты с января по сентябрь 2026 года работали на складе автомобильных принадлежностей в Оренбурге. Кладовщик небольшими партиями выносил автохимию, автомасла и антифризы, оформляя ложные отгрузочные документы, а водитель сбывал похищенное посторонним людям. Выручку сообщники делили пополам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.