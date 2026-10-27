Мотопарк Ростовской области за год заметно поредел
Мотопарк Ростовской области за год сократился на 12,5%: на начало 2026 года в регионе зарегистрировано 53,5 тыс. единиц мототранспорта против 61,08 тыс. годом ранее. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в ГУ МВД России по региону. Сходную динамику показывает и Краснодарский край, где число мотоциклов уменьшилось на 17,7% — с 114 тыс. до 93,7 тыс. единиц.
Показательно, что мотоциклетная убыль не компенсируется общим состоянием автопарков — наоборот. В донском регионе за тот же период «просел» и автомобильный сегмент: если в 2024 году в области числилось 1,94 млн автомобилей, то к 2025-му — 1,9 млн. А вот на Кубани картина двоякая: общий парк транспортных средств, несмотря на сокращение мотоциклетного, вырос за год на 22,1% — до 3 млн единиц. Иными словами, в Краснодарском крае владельцы не отказываются от транспорта как такового, но меняют его категорию: место двухколёсных занимают машины.
Ростовская область за год потеряла около 7,6 тыс. зарегистрированных мотоциклов, Кубань — около 20,3 тыс. Цифры для сегмента ощутимые: мотопарк в обеих территориях уменьшался темпами, заметно опережающими естественные списания старой техники.