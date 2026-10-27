Расходы бюджета Дагестана в 2027 году составят 228,1 млрд рублей
Проект бюджета Дагестана на 2027 год сформирован с дефицитом в 2,4 млрд руб.: доходы запланированы в 225,7 млрд руб., расходы — в 228,1 млрд руб. Врио министра финансов республики Заур Имранов подчеркнул, что основные параметры определены без окончательных данных о федеральных трансфертах — их сумма будет уточнена позже, а значит, и итоговая конфигурация бюджета может измениться.
Приоритеты бюджетной политики в правительстве обозначил врио премьер-министра Магомед Рамазанов: социальная сфера, по его словам, остаётся главным направлением расходов. Числа это подтверждают — на три ключевые статьи приходится почти 60% всего бюджета.
Крупнейшая статья — образование: ей достанется 79,5 млрд руб., или 35% всех расходов, что на 10,3% больше плана 2026 года. Доля в третью часть расходов для регионального бюджета — традиционно дагестанская особенность: республика с одной из самых высоких демографических нагрузок в стране на школьную и дошкольную инфраструктуру не может резать эти статьи без политических последствий.
На социальную политику заложено 43,7 млрд руб. — рост на 7,9% к текущему году. Внутри неё на социальное обеспечение предусмотрено 27,3 млрд руб., из которых 23,1 млрд уйдут на обязательное медицинское страхование неработающих граждан. Эта связка — характерный маркер структуры занятости Дагестана: значительная часть населения не охвачена страхованием через работодателя, и обязанность платить за них ОМС ложится на региональный бюджет.
Здравоохранение получит 14,2 млрд руб., увеличившись сразу на 14,2% к 2026 году — самый быстрый темп роста среди перечисленных статей. При этом расходы на бесплатное лекарственное обеспечение зафиксированы на прежнем уровне — 3,1 млрд руб., то есть прибавка идёт не на льготную фармакологию, а, судя по всему, на остальные направления медсферы.