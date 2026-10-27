Расходы бюджета Дагестана в 2027 году составят 228,1 млрд рублей

Крупнейшая статья — образование: ей достанется 79,5 млрд руб., или 35% всех расходов, что на 10,3% больше плана 2026 года. Доля в третью часть расходов для регионального бюджета — традиционно дагестанская особенность: республика с одной из самых высоких демографических нагрузок в стране на школьную и дошкольную инфраструктуру не может резать эти статьи без политических последствий.