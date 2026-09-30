Ярославская область выделит 1 млрд оператору по обращению с ТКО

Из бюджета Ярославской области будет выделен 1 млрд руб. в 2026 и 2027 годах на обеспечение деятельности субъекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующая информация следует из приказа областного министерства лесного хозяйства и природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Указанным документом утвержден паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие сферы обращения с ТКО в Ярославской области». Согласно внесенным данным, финансирование разделят на два года: в 2026 году на мероприятия направят 100 млн руб., а в 2027 году — 900 млн руб.

Приказом установлен план реализации мероприятий в текущем году. Согласно ему, до 27 октября нужно заключить соглашение о предоставлении субсидии на оказание поддержки субъектов деятельности в сфере обращения с ТКО, до 26 ноября — перечислить субсидию. До 1 декабря субъект деятельности должен заключить договоры на приобретение в лизинг спецтехники и оборудования для сбора отходов, а до 21 декабря — на покупку контейнеров для ТКО.

В документе конкретный получатель субсидии не указан. «Ъ-Ярославль» сообщал, что региональное министерство имущественных отношений в начале сентября создало новое предприятие — ООО «Ярославский экологический оператор». Основной заявленный вид деятельности — сбор неопасных отходов.

Ранее губернатор Михаил Евраев заявлял, что ситуация со сбором отходов в регионе «не устраивает никого», и обещал системные изменения с 2027 года. В 2026 году заканчивается соглашение с действующим регоператором ООО «Хартия». Пока что региональные власти не объявляли о проведении нового конкурса по выбору регионального оператора.

Алла Чижова