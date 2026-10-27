В Саратовской области муниципалитетам расширяют полномочия в сфере жилконтроля

Начальник Государственной жилищной инспекции Станислав Данилов сообщил, что необходимо расширить полномочия Саратова, Балаково и Энгельса в части контроля за начислением платы. Для этого необходимо увеличить количество сотрудников инспекторского состава на 5 человек: по два — на Саратов и Энгельс, и одного — на Балаково. Количество инспекторов в районе определяется нормативными документами.