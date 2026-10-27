В Саратовской области муниципалитетам расширяют полномочия в сфере жилконтроля
С 2021 года часть функций ГЖИ переданы в крупные города и районы
В Саратове, Балаково и Энгельсе добавят инспекторов, которые будут следить за правильностью начисления платы гражданам. Соответствующий законопроект рассматривался в областной Думе на заседании Комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
Начальник Государственной жилищной инспекции Станислав Данилов сообщил, что необходимо расширить полномочия Саратова, Балаково и Энгельса в части контроля за начислением платы. Для этого необходимо увеличить количество сотрудников инспекторского состава на 5 человек: по два — на Саратов и Энгельс, и одного — на Балаково. Количество инспекторов в районе определяется нормативными документами.
Начальник ГЖИ напомнил, что с 2021 года часть полномочий инспекции (в частности, по работе с УК) была передана в эти крупные города и районы области. Учитывая значимость вопроса, количество инспекторов должно быть увеличено. По мнению господина Данилова, передача полномочий на муниципальный уровень дает результаты: «система работает достаточно эффективно».
Законопроект будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.