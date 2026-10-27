Оборот обрабатывающих производств Удмуртии вырос на 6,7% за январь-сентябрь

По итогам января—августа оборот обрабатывающих производств составлял 683,7 млрд руб., увеличившись на 7,6% в годовом выражении. В целом оборот организаций Удмуртии за этот период достиг 1,78 трлн руб. с ростом на 10,8% год к году.