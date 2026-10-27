Оборот обрабатывающих производств Удмуртии вырос на 6,7% за январь-сентябрь
За девять месяцев он составил 779,2 млрд рублей
Оборот обрабатывающих производств Удмуртии за январь—сентябрь 2026 года составил 779,2 млрд руб. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года в действующих ценах, следует из данных Удмуртстата.
В целом оборот организаций республики за девять месяцев достиг 2,03 трлн руб., увеличившись на 10,9% год к году. Таким образом, на обрабатывающие производства пришлось около 38% общего оборота организаций региона.
Оборот организаций включает стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, а также выручку от продажи приобретенных товаров. Показатель приводится без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.
По итогам января—августа оборот обрабатывающих производств составлял 683,7 млрд руб., увеличившись на 7,6% в годовом выражении. В целом оборот организаций Удмуртии за этот период достиг 1,78 трлн руб. с ростом на 10,8% год к году.