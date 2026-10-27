Саратовский госслужащий скрыл долг перед компанией, которой выделял земельные участки

Антикоррупционная проверка выявила, что консультант управления по вопросам землепользования, имущества, муниципальной собственности и градостроительства районной администрации имел долг в 250 тыс. руб. по договору займа перед коммерческой организацией. Чиновник занял деньги в компании, в которой раньше работал. При этом он же как госслужащий готовил документы на предоставление этой организации земельных участков в аренду и собственность.