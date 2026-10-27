Саратовский госслужащий скрыл долг перед компанией, которой выделял земельные участки
Чиновника из администрации Новобурасского района уволили в связи с утратой доверия после проверки прокуратуры. Госслужащий не уведомил руководителя о конфликте рабочего и личного интересов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Антикоррупционная проверка выявила, что консультант управления по вопросам землепользования, имущества, муниципальной собственности и градостроительства районной администрации имел долг в 250 тыс. руб. по договору займа перед коммерческой организацией. Чиновник занял деньги в компании, в которой раньше работал. При этом он же как госслужащий готовил документы на предоставление этой организации земельных участков в аренду и собственность.
О личной заинтересованности консультант не поставил в известность главу администрации. Прокуратура внесла представление о непринятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.