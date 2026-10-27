За 9 месяцев в Санкт-Петербурге оплатили парковку на 5,6 млрд рублей

В рейтинге перехватывающих автостоянок из 18 парковок в топ вошли только две: стоянка на станции метро «Парнас», где находятся 40 машино-мест, а трафик составляет 55 ТС в день и стоянка на станции метро «Рыбацкое», где расположено 77 машино-мест и трафик составляет 75 ТС в день. Перехватывающие автостоянки — это специальные парковки возле крупных транспортных узлов, где автомобилисты оставляют машину и пересаживаются на общественный транспорт, чтобы разгрузить городские дороги.