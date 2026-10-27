За 9 месяцев в Санкт-Петербурге оплатили парковку на 5,6 млрд рублей
За 9 месяцев 2026 года доходность от эксплуатации всей зоны платной парковки составила 5,6 млрд рублей. В 2025 году только к концу года цифра достигла 6,1 млрд рублей.
По данным комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в центральных районах жители и гости города оплатили стоянку 13,7 млн раз. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель снизился на 37,2%. В рейтинге способов оплаты парковки на первом месте стоит приложение «Парковки Санкт-Петербурга» — 69,1%, затем приложение «Парковки России» — 24,4% и после оплата через Telegram-бот, СМС, банковские терминалы и паркоматы — 6,5%.
Самыми популярными автостоянками города стали парковка на Лиговском проспекте на 49 машино-мест, на которую приходится около 239 ТС в день, парковка на Казанской площади на 46 машино-мест (105 ТС в день), и парковка на площади Островского на 57 машино-мест (97 ТС в день).
В рейтинге перехватывающих автостоянок из 18 парковок в топ вошли только две: стоянка на станции метро «Парнас», где находятся 40 машино-мест, а трафик составляет 55 ТС в день и стоянка на станции метро «Рыбацкое», где расположено 77 машино-мест и трафик составляет 75 ТС в день. Перехватывающие автостоянки — это специальные парковки возле крупных транспортных узлов, где автомобилисты оставляют машину и пересаживаются на общественный транспорт, чтобы разгрузить городские дороги.